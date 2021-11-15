Нападающий сборной Сербии Александар Митрович не сдерживал эмоций после победы над Португалией в матче квалификации к ЧМ-2022.

После поединка Митрович вышел на поле, чтобы отпраздновать победу над португальцами в заключительном туре отбора в ЧМ-2022.

Роналду сорвался на Сантуша после сенсационного поражения Португалии от Сербии – эмоциональное видео

Вышло довольно колоритно: серб вернулся из подтрибунного помещения в майке и трусах, накинув на плечи сербский флаг. Форвард подбежал к гостевому сектору, где вместе с фанатами спел и поблагодарил их за поддержку.

Добавим, что сборная Сербии сенсационно обыграла Португалию (2:1) и добыла прямую путевку на Мундиаль. Митрович стал героем встречи, забив победный гол на 90-й минуте.

Сербия победила Португалию и вышла на ЧМ: заслуженный вылет "селесао" в плей-офф, сербы great again, а Митрович – герой