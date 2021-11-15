Нападник збірної Сербії Алєксандар Мітровіч не стримував емоцій після перемоги над Португалією у матчі кваліфікації до ЧС-2022.

Вже після поєдинку Мітровіч вийшов на поле, аби відсвяткувати перемогу над португальцями в заключному турі відбору до ЧС-2022.

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Вийшло досить колоритно: серб повернувся з підтрибунного приміщення у майці та трусах, накинувши на плечі сербський прапор. Форвард підбіг до гостьового сектора, де разом з фанатами заспівав та подякував їм за підтримку.

Додамо, що збірна Сербії сенсаційно обіграла Португалію (2:1), та здобула пряму путівку на Мундіаль. Мітровіч став героєм зустрічі, забивши переможний гол на 90-й хвилині.

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