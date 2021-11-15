Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сдерживал эмоции после поражения от Сербии в решающем матче квалификации к ЧМ-2022.

Сразу после поединка Фернанду Сантуш подошел к Роналду на поле, чтобы поблагодарить за матч против Сербии, однако стал жертвой гнева звезды.

Португалия – Сербия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Криштиану отказался пожимать руку наставнику, эмоционально что-то рассказывая ему. Позже тренер сборной Португалии раскрыл детали их разговора с форвардом: "Он говорил, что в Сербии забил гол на последней минуте, который не был засчитан. Это нормально, я был разочарован. В конце игры никто не будет объяснять, что произошло или нет".

Добавим, что сборная Португалии в последнем туре сенсационно уступила Сербии (1:2), из-за чего опустилась на второе место в группе и будет бороться за путевку на Мундиаль через плей-офф.

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