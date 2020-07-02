Рыкун: После окончания карьеры весил 134 килограмма

Экс-игрок сборной Украины Александр Рыкун рассказал о борьбе с лишним весом.

"После окончания карьеры весил 134 килограмма. Первые три-четыре года так пошло. Было ли трудно? Да, как-то не смотришь уже.

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Сейчас уже 118-120 кг. И это еще карантин. Так я постоянно делаю зарядку. В этом году впервые вышли 1 июня в футбол побегать", – сказал Рыкун в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Напомним, Александр закончил профессиональную карьеру футболиста в 2010 году. Последней командой экс-полузащитника сборной Украины была полтавская Ворскла.

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