Рикун: Після завершення кар'єри важив 134 кілограми

Екс-гравець збірної України Олександр Рикун розповів про боротьбу із зайвою вагою.

"Після завершення кар'єри важив 134 кілограми. Перші три-чотири роки так пішло. Чи було важко? Так, якось не дивишся вже.

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Зараз вже 118-120 кг. І це ще карантин. Так я постійно роблю зарядку. У цьому році вперше вийшли 1 червня в футбол побігати", – сказав Рикун в інтерв'ю для YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Олександр закінчив професіональну кар'єру футболіста у 2010 році. Останньою командою екс-півзахисника збірної України була полтавська Ворскла.

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