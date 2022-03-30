Поляки не припиняють демонструвати свою солідарність з народом України.

Сусідня держава активно підтримує Україну на всіх рівнях. Політики лобіюють наші інтереси у своїй сфері, а спортсмени ведуть боротьбу у своїй.

Маліновський польською мовою привітав Лєвандовскі і Ко з виходом на чемпіонат світу

Саме керівники та гравці збірної Польщі активно вимагали викинути російські команди з міжнародних змагань. Тепер зробили свій внесок фанати. На матчі фіналу плей-офф кваліфікації вони хором заспівали новий хіт про окупантів з цілком зрозумілим текстом навіть без перекладу: "Ruska kurwa!".

Нагадаємо, що далеко не вперше саме футбольні фанати створюють такі пісні. Свого часу харківські ультрас принесли в народ безсмертний хіт "Путін х**ло".

Польща здолала Швецію і вийшла на ЧС-2022 – Лєвандовскі та сейви Щенсни принесли "Кадрі" путівку на Мундіаль