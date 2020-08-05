Селезнев женился на россиянке

О браке футболист сообщил в своем Instagram – там он выложил несколько фотографий с церемонии бракосочетания. "Счастливы вместе", –эмоционально подписал свой пост экс-игрок сборной Украины.

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В свидетельстве о браке написано, что девушка родилась в Воронеже и является гражданкой России. К слову, Селезнев уже был женат, но его брак распался. У форварда есть сын Руслан.

Добавим, что экс-игрок сборной Украины провел 26 матчей в сезоне 2019/20 за Бурсаспор, в которых отметился десятью голами и двумя ассист.

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