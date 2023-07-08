Выступающий в Первой лиге Эпицентр из Каменец-Подольского интересуется форвардом Сергеем Гринем, который является воспитанником донецкого Шахтера. Об этом пишет Sport Arena.

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Последним клубом нападающего была Александрия, которую Гринь покинул еще в сентябре прошлого года из-за травмы, разорвав контракт с согласия сторон.

Напомним, Сергей выступал в составе Вереса, донецкого Олимпика, киевского Арсенала и других украинских клубов. Также форвард сыграл 13 матчей за юношескую и молодежную сборную Украины.

Эпицентр завершил сезон на шестом месте в чемпионской группе Первой лиги. В первом туре нового сезона команда Каменец-Подольского сыграет на выезде с Металлистом.

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