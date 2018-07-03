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Руни: Пусть Эвертон объяснит, почему я покинул клуб

11:26 132 Читати українською
Руни: Пусть Эвертон объяснит, почему я покинул клуб
Уэйн Руни / Фото из соцсетей

Бывший форвард Эвертона Уэйн Руни неоднозначно объяснил, почему покинул клуб.

"Я уверен, у вас много вопросов по поводу того, почему я ушел из Эвертона, и я уверен, что всем этим людям лучше спросить об этом Эвертон, пусть они ответят.

Я благодарен и рад, что смог вернуться туда прошлым летом, но принял решение отправиться в МЛС.

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Я здесь не для того, чтобы доиграть последние годы карьеры, а чтобы бороться и побеждать. Ради этого я всегда играл и буду играть", – цитирует Руни Mirror.

Напомним, английский нападающий переехал в США, где будет защищать цвета ДС Юнайтед.

Теги
Трансферы Эвертон Эвертон Англия Трансферы Чемпионата Англии ДС Юнайтед ДС Юнайтед Уэйн Руни Уэйн Руни
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