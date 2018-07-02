Арсенал объявил о подписании Сократиса Папастатопулоса

Защитник Боруссии Д Сократис Папастатопулос продолжит карьеру на Туманном Альбионе.

Лондонский Арсенал подписал 30-летнего защитника дортмундской Боруссии Сократиса Папастатопулоса, сообщает официальный сайт "канониров". Детали сделки не разглашаются.

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Сократис сыграл в составе Боруссии 198 поединков и забил 10 голов. В составе "шмелей" грек выиграл Кубок Германии и два Суперкубка страны.

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