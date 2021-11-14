Завершился отбор на чемпионат мира 2022 года в группе J.

Квалификация на ЧМ-2020, Европа

Группа J

Армения – Германия – 1:4

Голы: Мхитарян, 58 (пен) – Хаверц, 15, Гюндоган, 45+3 (пен), 50, Хофманн, 65

Северная Македония – Исландия – 3:1

Голы: Алиоски, 7, Эльмас, 65, 87 – Торстейнссон, 54

Лихтенштейн – Румыния – 0:2

Голы: Ман, 8, Банчу, 87

Нереализованный пенальти: Станчу, 35

Германия досрочно вышла на чемпионат мира, потому в последнем туре играла с Арменией неоптимальным составом. К травмированным, дисквалифицированным и изолированным добавились Ройс и Нойер, которым дали отдых. Однако потери не помешали Бундестим спокойно победить в Ереване.

Хаверц регулярно оказывался на ударных позициях, партнеры создавали ему отличные моменты. Один из таких Кай реализовал, замкнув прострел Хофманна, еще несколько упустил. В конце первого тайма немцы закрепили преимущество с пенальти – заработал 11-метровый классным рейдом Нойхаус.

Во втором тайме Германия пропустила от Мхитаряна с пенальти, но ответила голами Гюндогана и Хофманна. Спокойная победа Манншафта. Ганси Флик добавил сборной свежести после Йоги Лева, однако оценивать его работу будем после матчей с более солидными оппонентами.

Второе место группы заочно разыгрывали Румыния и Северная Македония. Румынам нужно было обыгрывать Лихтенштейн и надеяться, что македонцы не одолеют дома Исландию. Со своей задачей Румыния, конечно, справилась. Правда, из 37 ударов только два превратились в голы.

А поединок Северной Македонии и Исландии подарил настоящую драму. Балканцы быстро повели в счете благодаря классному выстрелу с острого угла от Алиоски, а затем весь первый тайм возили соперника (12:1 по ударам). Даже забили во второй раз, но из офсайда.

После перерыва картина матча резко изменилась. Македонцы потеряли уверенность, сбавили обороты и начали пропускать острые атаки. Исландия отыгралась и перехватила на время инициативу. Впрочем, Северная Македония нашла силы еще раз пойти вперед и забить победный гол. Две попытки Алиоски заблокировала оборона, но Эльмас успел на добивание. Красивую точку сольным голом поставил тот же Эльмас – 3:1.

Северная Македония набрала 18 очков, заняла второе место и вышла в плей-офф, а Румыния с 17 баллами осталась на третьем месте и упустила шансы поехать в Катар.

ЧМ-2022: судьба Украины в чужих руках, триллер в группе Нидерландов – все расклады перед последним туром отбора