Румыния – эффективная команда, но трудности делают Испанию сильнее, – тренер "Фурии Рохи" Морено

Главный тренер сборной Испании Роберто Морено прокомментировал сложную победу над Румынией в рамках отбора к Евро-2020.

"После того, как они забили, они начали атаковать, и мы совершили несколько опасных потерь. Мы должны защищаться как команда – это то, над чем еще надо работать.

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Говорил команде перед игрой, что Румыния – эффективная команда, которая может быть опасной в последние минуты. Результат должен быть более уверенным, но трудности делают нас сильнее. В целом мы рады, что набрали три очка", – цитирует Морено AS.

Напомним, Испания победила Румынию в матче отбора к Евро-2020 (2:1) и закрепилась в статусе лидера группы F.

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