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Румыния – эффективная команда, но трудности делают Испанию сильнее, – тренер "Фурии Рохи" Морено

11:00 19 Читати українською
Румыния – эффективная команда, но трудности делают Испанию сильнее, – тренер "Фурии Рохи" Морено
Роберто Морено / En24 News

Главный тренер сборной Испании Роберто Морено прокомментировал сложную победу над Румынией в рамках отбора к Евро-2020.

59’ Флорин Андоне
 
Серхио Рамос 29’
Пако Алькасер 47’
Диего Льоренте 79’
29’ Серхио Рамос
47’ Пако Алькасер
59’ Флорин Андоне
79’ Диего Льоренте

"После того, как они забили, они начали атаковать, и мы совершили несколько опасных потерь. Мы должны защищаться как команда – это то, над чем еще надо работать.

Два впечатляющих достижения Рамоса в видеообзоре матча Румыния – Испания – 1:2

Говорил команде перед игрой, что Румыния – эффективная команда, которая может быть опасной в последние минуты. Результат должен быть более уверенным, но трудности делают нас сильнее. В целом мы рады, что набрали три очка", – цитирует Морено AS.

Напомним, Испания победила Румынию в матче отбора к Евро-2020 (2:1) и закрепилась в статусе лидера группы F.

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Евро-2020 Румыния - Испания Роберт Морено Роберто Морено Испания Испания Румыния Румыния
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