Румунія – ефективна команда, але труднощі роблять Іспанію сильнішою, – тренер "Фурії Рохи" Морено

Головний тренер збірної Іспанії Роберто Морено прокоментував складну перемогу над Румунією у рамках відбору до Євро-2020.

"Після того, як вони забили, вони почали атакувати, і ми зробили кілька небезпечних втрат. Ми повинні захищатися як команда – це те, над чим ще треба працювати.

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Говорив команді перед грою, що Румунія – ефективна команда, яка може бути небезпечною в останні хвилини. Результат мав бути більш впевненим, але труднощі роблять нас сильнішими. В цілому ми раді, що набрали три очки", – цитує Морено AS.

Нагадаємо, Іспанія перемогла Румунію в матчі відбору до Євро-2020 (2:1) та закріпилась у статусі лідера групи F.

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