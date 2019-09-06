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Румунія – ефективна команда, але труднощі роблять Іспанію сильнішою, – тренер "Фурії Рохи" Морено

10:58 109 Читать на русском
Румунія – ефективна команда, але труднощі роблять Іспанію сильнішою, – тренер "Фурії Рохи" Морено
Роберто Морено / En24 News

Головний тренер збірної Іспанії Роберто Морено прокоментував складну перемогу над Румунією у рамках відбору до Євро-2020.

59’ Флорін Андоне
 
Серхіо Рамос 29’
Пако Алькасер 47’
Дієґо Льоренте 79’
29’ Серхіо Рамос
47’ Пако Алькасер
59’ Флорін Андоне
79’ Дієґо Льоренте

"Після того, як вони забили, вони почали атакувати, і ми зробили кілька небезпечних втрат. Ми повинні захищатися як команда – це те, над чим ще треба працювати.

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Говорив команді перед грою, що Румунія – ефективна команда, яка може бути небезпечною в останні хвилини. Результат мав бути більш впевненим, але труднощі роблять нас сильнішими. В цілому ми раді, що набрали три очки", – цитує Морено AS.

Нагадаємо, Іспанія перемогла Румунію в матчі відбору до Євро-2020 (2:1) та закріпилась у статусі лідера групи F.

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Євро-2020 Румунія - Іспанія Роберт Морено Роберто Морено Іспанія Іспанія Румунія Румунія
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