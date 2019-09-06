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Два впечатляющих достижения Рамоса в видеообзоре матча Румыния – Испания – 1:2

01:02 26 Читати українською
Два впечатляющих достижения Рамоса в видеообзоре матча Румыния – Испания – 1:2
Серхио Рамос / фото из соцсетей

Защитник и капитан сборной Испании Серхио Рамос стал автором одного из двух голов своей команды в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Румынией (2:1).

59’ Флорин Андоне
 
Серхио Рамос 29’
Пако Алькасер 47’
Диего Льоренте 79’
29’ Серхио Рамос
47’ Пако Алькасер
59’ Флорин Андоне
79’ Диего Льоренте

Серхио открыл счет в отчетном матче на 29-й минуте, реализовав пенальти. Статистика 33-летнего защитника Реала в сборной впечатляет – он забил за национальную команду в 8 из последних 9 матчей.

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Кроме того, гол в ворота Румынии стал для Рамоса 21-м в футболке сборной Испании, что позволило ему войти в десятку лучших бомбардиров "красной фурии", догнав Мичела.

Главным бомбардиром в истории сборной Испании остается Давид Вилья, на счету которого 59 голов на международном уровне.

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Теги
Испания Испания Испания Видеоновости Евро-2020 Румыния - Испания Серхио Рамос Серхио Рамос
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