Исполняющий обязанности главного тренера Миная Роман Гданский прокомментировал сенсационный вылет закарпатцев в 1/8 финала Кубка Украины от Виктории (0:1).

"Эмоции негативные, потому что уступили. Всегда приятнее выигрывать. Поблагодарили ребят за самоотдачу. Так в футболе бывает – кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

Минай вылетел из Кубка Украины, проиграв перволиговой Виктории

Причина неудачи в Сумах? Надо использовать свои моменты. Не использовали их и при стандарте не доиграли.

Решили дать поиграть тем ребятам, которые имеют мало игровой практики. Руководство так решило", – сказал Гданский в комментарии пресс-службе Виктории.

Напомним, команда из Сум стала единственным представителем неэлитного дивизиона, которая пробилась в четвертьфинал Кубка Украины.

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