Кубок Украины, 1/8 финала

Виктория – Минай – 1:0

Гол: Сасовский, 46

Минай вышел на игру без многих основных футболистов, а главный тренер Владимир Шаран не поехал в Сумы на матч. Потому не очень удивительно, что Виктория создавала больше моментов.

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Хозяева угрожали в основном со стандартов. Именно так в начале второго тайма Виктория вышла вперед – Сасовский выиграл воздух при подаче в штрафную.

Потом Максим в аналогичном стиле мог оформить дубль. А еще Вишневский чуть не срезал мяч в свои ворота. Минай так и не сумел хотя бы приблизиться к тому, чтобы спасти матч.