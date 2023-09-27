Минай вылетел из Кубка Украины, проиграв перволиговой Виктории
Виктория минимально обыграла Минай (1:0) в рамках 1/8 финала Кубка Украины.
Кубок Украины, 1/8 финала
Виктория – Минай – 1:0
Гол: Сасовский, 46
Минай вышел на игру без многих основных футболистов, а главный тренер Владимир Шаран не поехал в Сумы на матч. Потому не очень удивительно, что Виктория создавала больше моментов.
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Хозяева угрожали в основном со стандартов. Именно так в начале второго тайма Виктория вышла вперед – Сасовский выиграл воздух при подаче в штрафную.
Потом Максим в аналогичном стиле мог оформить дубль. А еще Вишневский чуть не срезал мяч в свои ворота. Минай так и не сумел хотя бы приблизиться к тому, чтобы спасти матч.