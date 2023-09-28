Виконувач обов'язків головного тренера Миная Роман Гданський прокоментував сенсаційний виліт закарпатців в 1/8 фіналу Кубку України від Вікторії (0:1).

"Емоції негативні, тому що поступилися. Завжди приємніше вигравати. Подякували хлопцям за самовіддачу. Так в футболі є – хтось виграє, хтось програє.

Минай вилетів з Кубка України, програвши першоліговій Вікторії

Причина невдачі в Сумах? Треба використовувати свої моменти. Не використали їх і при стандарті не дограли.

Вирішили дати пограти тим хлопцям, які мають мало ігрової практики. Керівництво так вирішило", – сказав Гданський у коментарі прес-службі Вікторії.

Нагадаємо, команда з Сум стала єдиним представником неелітного дивізіону, яка пробилась у чвертьфінал Кубка України.

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