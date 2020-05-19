"Руководство Карпат делает шаги навстречу": Санжар – о финансовом положении львовского клуба

Главный тренер "зелено-белых" Роман Санжар пролил свет на ситуацию во львовском клубе.

"Ослабление карантина свидетельствует о том, что в Украине наконец наблюдается положительная динамика. Относительно лазарета команды, то все ребята работают, кроме нашего капитана Дмитрия Клеца, который сейчас восстанавливается после травмы руки.

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Откровенно говоря, за период, оставшийся до рестарта чемпионата, будет очень сложно подготовить команду таким образом, чтобы все игроки были в самой оптимальной форме. Ребята находятся в разных физических кондициях. Есть футболисты, которые во время карантина могли тренироваться и выполнять беговую работу, однако некоторые попросту не имели такой возможности. Задача тренерского штаба – всех игроков подвести под одинаковый уровень. Постараемся выжать максимум и сделать все возможное, чтобы львовяне были как можно лучше готовы к игре против Мариуполя. Настроение в команде замечательное – ребята хотят работать, соскучились по футболу. Наше руководство делает шаги навстречу команде, стабилизируется финансовое положение, поэтому с точки зрения мотивации и психологии все хорошо.

Как известно, преждевременно были завершені соревнования в первенствах Украины U-19 и U-21. Поэтому, безусловно, с нами будут тренироваться ребята из молодежной и юниорской команд Карпат. Среди них, в частности, Денис Слюсар, Василий Рунич, Ярослав Карабин, Максим Хлань, Владислав Мудрик. Умышленно не включаю в этот перечень Алексея Сыча, ведь он уже дебютировал в зелено-белой футболке первой команды, причем продемонстрировав хорошую игру", – цитирует Санжара официальный сайт клуба.

Напомним, Карпаты после 24 туров занимают последнюю строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков.

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