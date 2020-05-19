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"Керівництво Карпат робить кроки назустріч": Санжар – про фінансове становище львівського клубу

19:14 79 Читать на русском
"Керівництво Карпат робить кроки назустріч": Санжар – про фінансове становище львівського клубу
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер "зелено-білих" Роман Санжар пролив світло на ситуацію у львівському клубі.

"Послаблення карантину свідчить про те, що в Україні нарешті спостерігається позитивна динаміка. Щодо лазарету команди, то всі хлопці працюють, окрім нашого капітана Дмитра Кльоца, який наразі відновлюється після травми руки.

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Відверто кажучи, за період, що залишився до рестарту чемпіонату, буде дуже складно підготувати команду таким чином, щоб всі гравці були в найоптимальнішій формі. Хлопці перебувають у різних фізичних кондиціях. Є футболісти, які під час карантину могли тренуватись та виконувати бігову роботу, однак деякі попросту не мали такої змоги. Завдання тренерського штабу – всіх гравців підвести під однаковий рівень. Намагатимемось витиснути максимум та зробити все можливе, щоб карпатівці були якомога краще готові до гри проти Маріуполя. Щодо настрою в команді, то все чудово – хлопці хочуть працювати, скучили за футболом. Наше керівництво робить кроки назустріч команді, стабілізується фінансове становище, тож з точки зору мотивації та психології все добре.

Як відомо, передчасно було завершено змагання у першостях України U-19 та U-21. Тож, безумовно, з нами будуть тренуватись хлопці з молодіжної та юніорської команд Карпат. Серед них, зокрема, Денис Слюсар, Василь Руніч, Ярослав Карабін, Максим Хлань, Владислав Мудрик. Умисно не включаю до цього переліку Олексія Сича, адже він вже дебютував у зелено-білій футболці першої команди, причому продемонструвавши хорошу гру", – цитує Санжара офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Карпати після 24 турів посідають останню сходинку турнірної таблиці, набравши 14 очок.

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