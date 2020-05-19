Мартинс объявил об уходе из Карпат

Защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс решил покинуть украинскую Премьер-лигу.

"Этим сообщением я хотел бы сообщить, что я больше не являюсь частью ФК Карпаты. Хотел бы поблагодарить технический персонал и руководство, которые поверили в меня. Желаю вам удачи в будущем", – написал Мартинс на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, 25-летний защитник присоединился к Карпатам в июле 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне провел за "львов" 23 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Карпаты находятся на последней строчке турнирной таблицы.

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