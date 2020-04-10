Руководство Барселоны разваливается – 6 директоров подали в отставку

В Барселоне очередная война за престол. Совет директоров покинут сразу шесть руководителей.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу избавляется от конкурентов в руководстве каталонского клуба, сообщает Marca со ссылкой на La Vanguardia.

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По информации издания, сразу шесть директоров подали в отставку. Это Эмили Роусауд, Энрике Томбас, Сильвио Элиас и Хосеп Пон, а также Мария Тейксидор и Хорди Кальсамилья.

Отмечается, что функционеры покинут свои посты в совете директоров из-за несогласия с политикой действующего президента Барселоны. К слову, выборы нового президента "сине-гранатовых" состоятся в следующем году.

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