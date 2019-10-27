Рух усилился воспитанником Шахтера

Украинский полузащитник Андрей Коробенко стал игроком львовского Руха.

Контракт с 22-летним футболистом рассчитано до завершения следующего сезона, информирует официальный сайт львовского клуба.

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В свое время Коробенко считался очень перспективным игроком в академии Шахтера и выступал за "горняков" в Юношеской лиге УЕФА. Также на молодежном уровне он выступал за Десну, а в его профессиональной карьере были одесский Черноморец и Мариуполь.

Отметим, что в активе Коробенка есть 6 матчей и 1 гол за сборную Украины U-19.

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