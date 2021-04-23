"Классическая схема – 16 клубов, два круга, осень-весна, 30 туров. Этот проект более или менее приемлемый, все клубы рассмотрели его и предварительно согласовали. Он еще нуждается в утверждении. Также мы ждем подтверждения от Комитета национальных сборных, чтобы он тоже согласовал этот проект.

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После этого уже передадим проект в исполнительный Комитет УАФ для окончательного утверждения календаря на следующий сезон. Были учтены обстоятельства, которые мы имели в этом году. Это больше касается зимнего периода, то есть сокращено количество туров в зимний период", – приводит слова Дикого Футбол News.

Отметим, что количество клубов, вылет по итогам следующего сезона, до сих пор не согласовано, а решение будет принято не раньше середины мая.

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