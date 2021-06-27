Львівський Рух легко розібрався із сусідами по місту – аматорською Леокерамікою. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Товариські матчі

Рух – Леокераміка – 6:0

Голи: Бойчук, 25, Климчук, 35, Стаменковіч, 60, Борячук, 62, Кузик, 73, Руніч, 81

Рух очікувано захопив ініціативу та вийшов вперед у рахунку завдяки голу Богдана Бойчука, який відзначився після простої комбінації з партнером. Через 10 хвилин Климчук подвоїв перевагу, завершивши розіграш кутового.

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По перерві львів'яни повністю змінили склад та досить швидко оформили розгром. Після кількох втрачених нагод Стаменковіч скористався помилкою воротаря суперників, а Борячук через 2 хвилини забив у ворота Леокераміки четвертий м'яч. Кузик у дебютному матчі за Рух одразу відзначився голом, а крапку в поєдинку поставив Руніч.

Додамо, що Рух також планує зіграти спаринги з Волинню (4 липня), тернопільською Нивою (10 липня), Вересом (11 липня) та Агробізнесом (16 липня).

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