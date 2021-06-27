Владислав Кулач решил не продлевать контракт с Ворсклой и покинет полтавский клуб в статусе свободного агента, сообщает телеграмм-канал Бий-біжи.

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Кулач уже подтвердил свой уход из клуба в комментарии meta-ratings: "Да, я не стал продлевать контракт с полтавским клубом. На следующий сбор Ворскла едет без меня".

Кроме этого, хорват Иван Пешич, который провел прошлый сезон в румынском Волунтари, также покинет клуб, поскольку вроде бы не входит в планы тренерского штаба полтавчан.

Добавим, что Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, отметившись 15 голами за 21 поединок в прошлом сезоне.

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