Рух прекратил сотрудничество с хавбеком – он уже нашел новый клуб за границей
19:47 - Читати українською
Полузащитник Роман Карасюк решил покинуть Рух и подписал контракт с новым клубом.
Рух на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с Карасюком по обоюдному согласию.
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Полузащитник довольно быстро нашел новое место работы – теперь украинец будет выступать за армянский Пюник. Клуб не разглашает срок контракта.
К слову, в прошедшем незавершенном сезоне УПЛ Карасюк сыграл 15 матчей за Рух, в которых отметился 1 результативной передачей.
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