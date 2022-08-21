Полузащитник Роман Карасюк решил покинуть Рух и подписал контракт с новым клубом.

Рух на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с Карасюком по обоюдному согласию.

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Полузащитник довольно быстро нашел новое место работы – теперь украинец будет выступать за армянский Пюник. Клуб не разглашает срок контракта.

К слову, в прошедшем незавершенном сезоне УПЛ Карасюк сыграл 15 матчей за Рух, в которых отметился 1 результативной передачей.

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