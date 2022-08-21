Півзахисник Роман Карасюк вирішив покинути Рух та вже підписав контракт з новим клубом.

Рух на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту з Карасюком за обопільною згодою.

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Півзахисник досить швидко знайшов нове місце роботи – відтепер українець виступатиме за вірменський Пюнік. Клуб не повідомляє термін контракту.

До слова, в минулому незавершеному сезоні УПЛ Карасюк зіграв 15 матчів за Рух, в яких відзначився 1 результативною передачею.

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