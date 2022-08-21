Наш нападающий начал игру в запасе, выйдя на поле во втором тайме. Однако это не помешало Дмитрию трижды отличиться в воротах соперника. Хлебас забил на 76-й, 78-й и 81-й минутах. Это первый хет-трик в профессиональной карьере украинца, а Урарту на выезде обыграл Ноа со счетом 6:0.

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Украинец дважды удачно замкнул прострел с фланга, а еще один гол забил ударом между ног киперу. Теперь в активе Дмитрия Хлебаса 4 гола в 4-х турах чемпионата Армении 2022/23. Урарту занимает второе место, набрав 9 очков. Лидирует Алашкерт.

Ранее 28-летний нападающий выступал за киевское Динамо (2 матча за первую команду), Говерлу, Ворсклу, Динамо Минск, Десну, Колос и Ордабасы. Игроком Урарту Хлебас стал в феврале – буквально за неделю до развязания Россией полномасштабной войны в Украине.

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