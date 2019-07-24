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Рух переехал во Львов – новым гендиректором клуба стал бывший руководитель Карпат

22:05 124 Читати українською
Рух переехал во Львов – новым гендиректором клуба стал бывший руководитель Карпат
Игорь Дедышин / Рух

Рух в новый сезон Первой лиги идет с рядом нововведений. В частности, клуб назначил нового генерального директора и переехал во Львов.

ФК Рух перебрался из Винников и с нового сезона будет представлять город Львов. Кроме того, клуб осовременил свою эмблему, которая теперь выполнена в минималистическом стиле, сообщает официальный сайт клуба.

Рух представил многочисленных новичков – среди них Немчанинов, воспитанник Динамо и легионер из Ганы

Также новоиспеченный львовский клуб назначил нового генерального директора. Им стал Игорь Дедышин. Отметим, что с 2009-го по 2015 год функционер занимал аналогичную должность во львовских Карпатах.

Карпаты подписали хавбека Шахтера Якимца и 18-летнего израильтянина

Напомним, что Рух выступает в Первой лиге. Недавно клуб объявил о подписании контрактов сразу с шестью новыми футболистами.

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