"Желто-черные" объявили об изменениях в клубе. Сергей Зайцев покинул пост директора академии.

Львовский клуб решил прекратить сотрудничество с 49-летним директором академии. Сергей Зайцев покинул Рух и продолжит карьеру в другом месте, сообщает официальный сайт клуба.

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Зайцев начал работать в академии Руха с момента начала ее полноценного функционирования – в 2021 году. Ранее успел поработать тренером запорожского Металлурга, Атырау (Казахстан), Зари (Молдова), львовских Карпат и Акжайика (Казахстан).

В статусе игрока выступал за ряд команд, среди которых можно выделить Торпедо и Металлург (Запорожье), Металлист, Татран, Дукла (Словакия), Атырау и Кайсар (Казахстан).

К слову, Рух под руководством Леонида Кучука завершил первую часть УПЛ на 12-й позиции турнирной таблицы. "Желто-черные сыграли 14 матчей, набрали 14 очков.

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