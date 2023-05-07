Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией о "гостеприимстве" Руха и Ингульца по отношению друг к другу.

Рух не предоставил коллегам из Ингульца поле для тренировок и автобус для передвижения по городу перед очным матчем 25 тура, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

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Интересно, что это зеркальный ответ львовян на то, как клуб из Петрового встретил их перед предыдущей лобовой встрече. Тогда Ингулец встретил делегацию Руха на вокзале и доставил в отель Сапфир в Александрии. В ответ на просьбу обеспечить поездки на тренировку в Петрово, представители Ингульца предложили потренироваться на нестандартном поле возле отеля.

В итоге Рух арендовал и автобус, и поле на тренировочной базе ФК Александрия. Отмечается, что в регламенте УПЛ есть пункт о необходимых требованиях к каждому клубу по обеспечению условий для тренировок и проживания гостей.

К слову, матч Рух – Ингулец состоится уже завтра, 8 мая, начало игры в 15:00.

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