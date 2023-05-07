Рух не надав колегам з Інгульця поле для тренувань та автобус для пересування містом перед очним матчем 25 туру, повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.

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Цікаво, що це дзеркальна відповідь львів'ян на те, як клуб з Петрового зустрів їх у попередній лобовій зустрічі. Тоді Інгулець зустрів делегацію Руха на вокзалі та доставив до готелю Сапфір в Олександрії. У відповідь на прохання забезпечити поїздки на тренування до Петрового, представники Інгульця запропонували потренуватися на нестандартному полі біля готелю.

У результаті Рух орендував і автобус, і поле на тренувальній базі ФК Олександрія. Зазначається, що у регламенті УПЛ є пункт про необхідні вимоги до кожного клубу щодо забезпечення умов для тренувань та проживання гостей.

До слова, матч Рух – Інгулець відбудеться вже завтра, 8 травня, початок гри о 15:00.

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