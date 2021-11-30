"Выкуп Борячука? Говорим сейчас об этом. Прежде нужно желание Андрея, потому что у клуба оно есть. Будем говорить с Андреем об этом зимой, когда останется пол года аренды. Услышим, что он хочет.

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Футболист он хороший. И человек очень положительный. Поэтому хочется, чтобы он остался. Но, прежде всего, будем слушать, что хочет он", – сказал Лапицкий для программы Футбольный формат.

Андрей выступает за Рух на правах аренды, его контракт принадлежит Шахтеру. В нынешнем сезоне УПЛ провел 13 матчей, в которых отличился 4-мя голами и ассистом.

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