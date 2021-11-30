Рух будет сотрудничать с чемпионом Аргентины
Вероятно, во львовском клубе следует ожидать усиления аргентинскими легионерами.
Рух и Ривер Плейт подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет охватывать разные сферы деятельности: от потенциального обмена игроками до проведения совместных детских и юношеских турниров, сборов и товарищеских матчей, сообщает сайт львовского клуба.
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Львов посетил президент по международным связям аргентинского клуба Адриан Варела, которому провел экскурсию на базе Руха лично Григорий Козловский. Функционер также посетил матч Руха и Металлиста 1925 (2:0), после чего высоко оценил уровень команды Кучука.
Гендир Руха Игорь Дедышин поделился планами провести товарищеский поединок с Ривером Плейтом на Арене Львов.
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