“Сейчас, если брать по трансферам, уже со дня на день мы представим нашего первого новичка. Остались буквально бумажные, скажем так, моменты. Это бразильский крайний нападающий. Уже когда будем представлять – подробнее о нем поговорим.

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Брать кого-нибудь, брать футболиста, который не играл где-то пол года или, например, возможно, в перспективе где-то раскроется, мы не хотим. У нас есть свои молодые футболисты – украинцы, воспитанники нашей академии, воспитанники западноукраинского футбола. Мы планируем делать ставку на них", – цитирует Лапицкого Tribuna.

Напомним, первую часть УПЛ Рух завершил на 6-й позиции турнирной таблицы. Команда Виталия Пономарева набрала 26 очков в 17-ти матчах.

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