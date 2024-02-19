Рух анонсировал трансфер бразильского новичка – в клубе озвучили патриотичную стратегию
Спортивный директор Руха Владимир Лапицкий рассказал о будущем кадровом усилении и стратегии клуба.
“Сейчас, если брать по трансферам, уже со дня на день мы представим нашего первого новичка. Остались буквально бумажные, скажем так, моменты. Это бразильский крайний нападающий. Уже когда будем представлять – подробнее о нем поговорим.
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Брать кого-нибудь, брать футболиста, который не играл где-то пол года или, например, возможно, в перспективе где-то раскроется, мы не хотим. У нас есть свои молодые футболисты – украинцы, воспитанники нашей академии, воспитанники западноукраинского футбола. Мы планируем делать ставку на них", – цитирует Лапицкого Tribuna.
Напомним, первую часть УПЛ Рух завершил на 6-й позиции турнирной таблицы. Команда Виталия Пономарева набрала 26 очков в 17-ти матчах.
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