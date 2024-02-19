"Зараз, якщо брати по трансферах, вже з дня на день ми представимо нашого першого новачка. Залишилися буквально паперові, скажімо так, моменти. Це бразильський крайній нападник. Вже коли будемо представляти – детальніше про нього поговоримо.

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Брати кого-небудь, брати футболіста, який не грав десь пів року чи, наприклад, можливо, в перспективі десь розкриється, ми не хочемо. У нас є свої молоді футболісти – українці, вихованці нашої академії, вихованці західноукраїнського футболу. Ми плануємо робити ставку на них", – цитує Лапіцького Tribuna.

Нагадаємо, першу частину УПЛ Рух завершив на 6-й позиції турнірної таблиці. Команда Віталія Пономарьова набрала 26 очок у 17-ти матчах.

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