В рамках 13-го тура УПЛ Рух принимает Минай, а Металлист встретится с Кривбассом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Минай

Рух никак не может набрать обороты. Подопечные Леонида Кучука периодически выдают очень хорошие матчи – они крушили Зарю, разбили Ворсклу и удерживали боевую ничью с СК Днепром-1 до последних секунд. Перед галицким дерби в предыдущем туре команда выдала 3-матчевую беспроигрышную серию (с двумя победами), но поединок против Львова неожиданно завершился безапелляционным поражением.

Как следствие, "желто-черные" держатся всего в двух очках от зоны вылета, да и по ожидаемым баллам Рух не намного выше. Такова плата за однообразие – команда Леонида Кучука мощно выглядит лишь на пространстве, в режиме контратак. С позиционным наступлением у нее большие проблемы. Кроме того, тренерскому штабу стоит задуматься о дисциплине игроков, ведь они получают красные карточки даже за разговоры.

Минай в последнее время нравился. Закарпатцы не так давно отобрали очки у Вереса и Кривбасса, а также переиграли Металлист 1925. Поражение же от Ворсклы случилось при огромном преимуществе по моментам. В таблице ожидаемых очков "лисы" в какой-то моменты вообще шли на седьмой строчке – причем футбол подопечных Владимира Шарана выглядел реально симпатично.

Он и сейчас неплох, однако результаты выглядят ужасно. Минай потерпел уже три поражения кряду – и если фиаско с Ворсклой и СК Днепром-1 можно понять, то неожиданный проигрыш Черноморцу оправдать тяжелее (хотя судьбу матча решил один пенальти). Данные неудачи отбросили коллектив аж на четырнадцатую строчку, но пока что это не очень критично – в рамках борьбы за выживание одна победа способна перевернуть всё.

Кадровая ситуация

Травмированы: Вишневский, Коломоец (Минай; под вопросом)

Дисквалифицированы: Бойчук (Рух)

Ориентировочные составы на матч Рух – Минай

Рух: Панькив – Роман, Слюбык, Дидык, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Федорчук, Таллес – Климчук

Минай: Бандура – Гончар, Горин, Кравчук, Немчанинов – Хахлёв, Витенчук – Рогозинский, Воробчак, Кулиев – Твердохлеб

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают фаворитом Рух, причем разница в коэффициентах достаточно велика. Согласиться с таким раскладом трудно. Оба коллектива имеют свои преимущества и недостатки, но в целом они равны друг другу. При этом львовяне и закарпатцы лучше всего выглядят при работе без мяча, а значит сегодня соперники постараются отдать инициативу друг другу.

В таких поединках достаточно вероятна ничья, хотя в целом здесь возможны любые результаты. Судьбу матча может решить совершенно случайный фактор.

Металлист – Кривбасс

Металлист после потери легионеров, тренерского штаба и спортдира (и после истории с ДТП Ярославского) рисковал стремительно пойти на дно, однако харьковчанам до сих пор удаётся держаться в первой десятке. Под руководством тандема Олега Ратия и Александра Призетко команда демонстрирует очень симпатичный футбол, а нападающий Прядун даже ворвался в топ-5 бомбардиров УПЛ.

Правда, победить не получается уже в четырёх матчах подряд. Поражения от СК Днепра-1 (0:1) и Зари можно оправдать статусом соперников и достойной игрой, но потеря очков с кризисными Львовом и Металлистом 1925 в планы не точно входила. К сожалению, таких осечек будет много, ведь у Металлиста худшая оборона в УПЛ – подопечные Олега Ратия пропустили 18 голов при 19,63 ожидаемых. Если бы не оверперформанс в атаке (забили на 5,5 больше ожидаемого) и проблемы конкурентов, то харьковчане лежали бы на дне таблицы.

Именно поэтому харьковчанам важно набрать как можно больше очков до зимы. Если бы поединок с Кривбассом случился где-то на месяц раньше, то можно было бы говорить о хороших шансах зацепиться за успешный результат – сейчас же криворожский коллектив выглядит достаточно опасно. В последних четырёх турах подопечные Юрия Вернидуба одержали две победы, причем одной из "жертв" новичка УПЛ стала Ворскла.

На самом деле, ещё до этого отрезка футбол бывшего Горняка позволял надеяться на подъём в таблице. Впрочем, пока что команде нечего праздновать – Кривбасс остаётся в зоне вылета, забив лишь 7 голов за 11 матчей. Вряд ли подопечные Юрия Вернидуба желают отправиться на зимнюю паузу в статусе аутсайдера, поэтому сегодня они должны выложиться на максимум.

Кадровая ситуация

Травмированы: Рыбка, Чайковский (Металлист)

Дисквалифицированы: Ралюченко – Понедельник

Ориентировочные составы на матч Металлист – Кривбасс

Металлист: Костик – Романюк, Федорив, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Танковский, Демченко – Пидлепенец, Картушов – Прядун

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Ловрич, Дибанго – Банада, Капич, Хомченовский – Волошин, Задерака – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

В данном случае букмекеры дают примерно одинаковые коэффициенты на обе команды. Можно согласиться с такой оценкой. Соперники, несмотря на большую пропасть в турнирной таблице, примерно равны друг другу. В таких поединках спрогнозировать результат практически нереально – тем более в УПЛ. Всё решит рандом.

И всё равно мы рискнем поставить на победу Кривбасса. Слишком уж слабая оборона у Металлиста, да и в атаке в предыдущем туре харьковчане ничего не показали. При этом стоит не забывать об огромном фарте "желто-синих". Криворожане, в свою очередь, в последних матчах минимально прогрессировали.