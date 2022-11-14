В рамках 13-го туру УПЛ Рух приймає Минай, а Металіст зустрінеться з Кривбасом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Рух – Минай

Рух ніяк не може набрати оберти. Підопічні Леоніда Кучука періодично видають дуже хороші матчі – вони трощили Зорю, били Ворсклу й тримали бойову нічию з СК Дніпром-1 до останніх секунд. Перед галицьким дербі у попередньому турі команда видала 3-матчеву безпрограшну серію (з двома перемогами), але поєдинок проти Львова несподівано завершився безапеляційною поразкою.

Як наслідок, "жовто-чорні" тримаються всього у двох очках від зони вильоту, та і за очікуваними балами Рух не набагато вище. Такою є плата за одноманітність – команда Леоніда Кучука потужно виглядає тільки на просторі, у режимі контратак. З позиційним наступом у неї великі проблеми. Крім того, тренерському штабу варто задуматись про дисципліну гравців, адже вони отримують червоні картки навіть за розмови.

Минай останнім часом дуже подобався. Закарпатці відібрали очки у Вереса й Кривбаса, а також переграли Металіст 1925. Поразка ж від Ворскли сталася при шаленій перевазі за моментами. У таблиці очікуваних очок "лисиці" в якийсь момент йшли на сьомій сходинці – причому футбол підопічних Володимира Шарана виглядав реально симпатично.

Він і зараз непоганий, однак результати виглядають жахливо. Минай зазнав вже трьох поразок поспіль – і якщо фіаско з Ворсклою та СК Дніпром-1 можна зрозуміти, то несподіваний програш Чорноморцю виправдати важче (хоча долю матчу вирішив один пенальті). Дані невдачі відкинули колектив аж на чотирнадцяту сходинку, але поки що це не дуже критично – в рамках боротьби за виживання одна перемога здатна перегорнути все.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вишневський, Коломоєць (Минай; під питанням)

Дискваліфіковані: Бойчук (Рух)

Орієнтовні склади на матч Рух – Минай

Рух: Паньків – Роман, Слюбик, Дідик, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Федорчук, Таллес – Климчук

Минай: Бандура – ​​Гончар, Горін, Кравчук, Нємчанінов – Хахльов, Вітенчук – Рогозинський, Воробчак, Кулієв – Твердохліб

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають фаворитом Рух, причому різниця в коефіцієнтах досить велика. Погодитись із таким розкладом важко. Обидва колективи мають свої переваги й недоліки, але загалом вони рівні. При цьому львів'яни й закарпатці найкраще виглядають при роботі без м'яча, а значить сьогодні суперники намагатимуться віддати ініціативу один одному.

В таких поєдинках досить вірогідною є нічия, хоча загалом тут можливі будь-які результати. Долю матчу може вирішити абсолютно випадковий фактор.

Металіст – Кривбас

Металіст після втрати легіонерів, тренерського штабу та спортдира (і після історії з ДТП Ярославського) ризикував стрімко піти на дно, однак харків'янам досі вдається триматись у першій десятці. Під керівництвом тандема Олега Ратія та Олександра Призетка команда демонструє дуже симпатичний футбол, а нападник Прядун навіть увірвався в топ-5 бомбардирів УПЛ.

Щоправда, перемогти не виходить вже у чотирьох матчах поспіль. Поразки від СК Дніпра-1 (0:1) та Зорі можна виправдати статусом суперників та гідною грою, але втрата очок з кризовими Львовом і Металістом 1925 у плани не входила. На жаль, таких осічок буде багато, адже у Металіста найгірша оборона в УПЛ – підопічні Олега Ратія пропустили 18 голів при 19,63 очікуваних. Якби не оверперформанс в атаці (забили на 5,5 більше очікуваного) та проблеми конкурентів, то харків'яни лежали б на дні таблиці.

Саме тому харків'янам важливо набрати якомога більше очок до зимової паузи. Якби поєдинок з Кривбасом стався десь на місяць раніше, то можна було б говорити про хороші шанси зачепитись за успішний результат – нині ж криворізький колектив виглядає досить небезпечно. У останніх чотирьох турах підопічні Юрія Вернидуба здобули дві перемоги, причому однією з "жертв" новачка УПЛ стала Ворскла.

Насправді, ще до цього відрізку футбол колишнього Гірника дозволяв сподіватись на підйом у таблиці. Втім, поки що команді нічого святкувати – Кривбас залишається в зоні вильоту, забивши лише 7 голів за 11 матчів. Навряд чи підопічні Юрія Вернидуба бажають відправитись на зимову паузу в статусі аутсайдера, тож сьогодні вони мають викластись на максимум.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рибка, Чайковський (Металіст)

Дискваліфіковані: Ралюченко – Понєдєльнік

Орієнтовні склади на матч Металіст – Кривбас

Металіст: Костик – Романюк, Федорів, Мізюк, Каплієнко – Панасенко, Танковський, Демченко – Підлепенець, Картушов – Прядун

Кривбас: Сарнавський – Якимець, Вернидуб, Ловріч, Дібанго – Банада, Капіч, Хомченовський – Волошин, Задерака – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

В даному випадку букмекери дають приблизно однакові коефіцієнти на обидві команди. Можна погодитись з такою оцінкою. Суперники, попри велику прірву в турнірній таблиці, приблизно рівні одна одній. У таких поєдинках спрогнозувати результат практично нереально – тим паче в УПЛ. Все вирішить рандом.

І все одно ми ризикнемо поставити на перемогу Кривбаса. Занадто вже слабка оборона у Металіста, та і в атаці у попередньому турі харків'яни нічого не показали. При цьому варто не забувати про величезний фарт "жовто-синіх". Криворіжці, своєю чергою, в останніх матчах мінімально прогресували.