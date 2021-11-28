Рух – Металлист 1925

Рух проиграл в первом своем матче в элите, а через год повторил опыт, завалив первый тур сезона 2021/22. Обидчиком стал Металлист 1925, который проводил дебютный поединок в УПЛ – харьковчане победили уверенно, а вот у львовян все и дальше пошло кувырком. "Желто-черные" одержали всего три победы в чемпионате, расположившись в трех очках от зоны вылета. Что хуже всего, замена Ивана Федыка на Леонида Кучука особого улучшения в игре не принесла – руховцы просто сменили стиль на более закрытый, но у них с отрывом самая плохая атака (всего 8,86 ожидаемых голов) и наименьшее количество ожидаемых очков (10,8).

Львовская команда рискует перезимовать среди аутсайдеров, поэтому сегодня ей необходима победа. Металлисту 1925 она нужна не меньше, ведь "желто-синие" потерпели четыре поражения подряд с суммарным счетом 3:15. Жаль, ведь по игре харьковчане стали одним из открытий сезона, залетев в середину таблицы и демонстрируя эффектный атакующий футбол с продвижением атак через короткие передачи. Правда, качество игры в таком стиле сильно зависит от кадровой ситуации – а с этим в последнее время Металлист 1925 испытывает проблемы.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кондраков – Дерек, Пономарь, Жичиков, Батюшин, Дмитренко

Дисквалифицированны: Западня (Металлист 1925)

Ориентировочные составы на матч Рух – Металлист 1925

Рух: Сидоренко – Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай – Кравченко – Протасов, Фабинью, Крыськив, Габелок – Марлисон

Металлист 1925: Панькив – Сыч, Белый, Стаменкович, Мысык – Мартынюк – Альваренга, Федорчук, Таллес, Бойчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Вполне вероятным результатом этой встречи кажется ничья. Она полностью устроит Металлист 1925, у которого большие кадровые проблемы и длинный шлейф поражений, а Леонид Кучук редко рискует. Да и атака у львовян слабенькая.

Колос – Верес

Колос отчаянно пытается спасти первое полугодие в новом сезоне УПЛ. Команда после отставки Руслана Костышина выиграла всего два матча из восьми, затем снова сменила тренера и сразу уступила Шахтеру. Ковалевцы были очень близки к зоне вылета, но под руководством Ярослава Вишняка дело таки сдвинулось с мертвой точки – в последних двух турах "хлеборобы" били Десну и расписали ничью с Минаем. Правда, уровень игры остается крайне низким – в обоих матчах случился феерический отскок (чего только стоит гол Нуриева со штрафного на последней секунде в Ужгороде).

Сейчас Колосу просто необходимо дотерпеть до зимы, не свалившись в зону переходных матчей. От нее коллектив отделяют всего 5 очков, поэтому необходимо цепляться хотя бы за ничью с Вересом. В поединке первого круга именно ее и расписали – и если ковалёвцы после нее покатились вниз, то ровенчане выдали блестящее полугодие. Их критиковали за закрытый стиль и банальность, но сейчас подопечные Юрия Вирта идут на восьмой строчке. До шестой не хватает всего двух зачетных баллов. Неплохо, как для дебюта.

Конечно же, новички УПЛ желают пойти на зимнюю паузу в статусе крепкого середняка на как можно более высокой позиции, поэтому сегодня от Вереса не стоит ожидать подарков. Будет бой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Е. Пасич (Верес)

Дисквалифицированные: Петров (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Верес

Колос: Волынец – Золотов, Павловец, Новак, Черноморец – Милько, Задоя – Чурко, Богданов, Ильин – Лысенко

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Кучеров, Петько – Г. Пасич, Панасенко, Дахновский – Сергийчук

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Колос в последних двух матчах набирал очки, но уровень игры оставался критически низким. Ковалевцы должны были проиграть в обеих встречах. Верес на их фоне выглядит значительно организованнее и стабильнее. Именно на победу ровенчан мы и рекомендуем ставить.

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