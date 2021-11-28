Рух – Металіст 1925

Рух програв у першому своєму матчі в еліті, а через рік повторив досвід, заваливши перший тур сезону 2021/22. Кривдником став Металіст 1925, який проводив дебютний поєдинок в УПЛ – харків'яни перемогли впевнено, а от у львів'ян все і далі пішло шкереберть. "Жовто-чорні" здобули всього три звитяги в чемпіонаті, розташувавшись у трьох очках від зони вильоту. Щонайгірше, заміна Івана Федика на Леоніда Кучука особливого покращення в грі не принесла – рухівці просто змінили стиль на більш закритий, але у них з відривом найгірша атака (всього 8,86 очікуваних голів) і найменша кількість очікуваних очок (10,8).

Львівська команда ризикує перезимувати серед аутсайдерів, тож сьогодні їй необхідна перемога. Металісту 1925 вона потрібна не менше, адже "жовто-сині" зазнали чотири поразки поспіль із сумарним рахунком 3:15. Прикро, адже по грі харків'яни стали одним із відкриттів сезону, залетівши в середину таблиці й демонструючи ефектний атакувальний футбол з просуванням атак через короткі передачі. Щоправда, якість гри в такому стилі сильно залежить від кадрової ситуації – а з цим останнім часом Металіст 1925 має проблеми.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кондраков – Дерек, Пономар, Жичиков, Батюшин, Дмитренко

Дискваліфіковані: Западня (Металіст 1925)

Орієнтовні склади на матч Рух – Металіст 1925

Рух: Сидоренко – Єрмаков, Кверквелія, Шершень, Ченбай – Кравченко – Протасов, Фабіньо, Криськів, Габелок – Марлісон

Металіст 1925: Паньків – Сич, Білий, Стаменковіч, Мисик – Мартинюк – Альваренга, Федорчук, Таллес, Бойчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Цілком вірогідним результатом цієї зустрічі здається нічия. Вона цілком влаштує Металіст 1925, у якого великі кадрові проблеми й довгий шлейф поразок, а Леонід Кучук рідко ризикує. Та і атака у львів'ян слабенька.

Колос – Верес

Колос відчайдушно намагається врятувати перше півріччя в новому сезоні УПЛ. Команда після відставки Руслана Костишина виграла лишень два матчі з восьми, потім знову змінила тренера й одразу поступилася Шахтарю. Ковалівці були дуже близькими до зони вильоту, але під керівництвом Ярослава Вишняка справа таки зрушила з мертвої точки – в останніх двох турах "хлібороби" били Десну й розписали нічию з Минаєм. Щоправда, рівень гри залишається вкрай низьким – в обох матчах стався феєричний відскок (чого лишень вартує гол Нурієва зі штрафного на останній секунді в Ужгороді).

Зараз Колосу просто необхідно дотерпіти до зими, не звалившись у зону перехідних матчів. Від неї колектив відділяють всього 5 очок, тож необхідно чіплятись хоча б за нічию з Вересом. У поєдинку першого кола саме її й розписали – і якщо ковалівці після неї покотилися вниз, то рівняни видали блискуче півріччя. Їх критикували за закритий стиль і банальність, але зараз підопічні Юрія Вірта йдуть на восьмій сходинці. До шостої не вистачає лишень двох залікових балів. Непогано, як для дебюту.

Звісно ж, новачки УПЛ бажають піти на зимову паузу в статусі міцного середняка на якомога вищій сходинці, тож сьогодні від Вереса не варто очікувати подарунків. Буде бій.

Кадрова ситуація

Травмовані: Є. Пасіч (Верес)

Дискваліфіковані: Петров (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Верес

Колос: Волинець – Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець – Мілько, Задоя – Чурко, Богданов, Ільїн – Лисенко

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Кучеров, Петько – Г. Пасіч, Панасенко, Дахновський – Сергійчук

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Колос в останніх двох матчах набирав очки, але рівень гри залишався критично низьким. Ковалівці повинні були програти в обох зустрічах. Верес на їхньому фоні виглядає значно організованіше й стабільніше. Саме на перемогу рівнян ми й рекомендуємо ставити.

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