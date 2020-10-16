Для початку нагадуємо про нові правила конкурсу.

Система оцінювання

1. Відповіді на призовий кросворд надіслані, але серед них є помилки (або ви просто забули вписати відповідь на якесь запитання) – 1 очко;

2. Усі відповіді абсолютно правильні – 3 очки;

3. Сліпий жереб обрав вас переможцем розіграшу – 3+1 = 4 очки;

4. Ви стали першим, хто надіслав правильні відповіді на нове завдання – 3+2 = 5 очок.

Таким чином у нашій спільноті ерудитів повинна зав’язатися чимала інтрига у найкращих традиціях Ліги чемпіонів. Періодичність публікування нових завдань залишається незмінною – раз у два тижні. Остання головоломка сезону з’явиться у перший (або другий) тиждень травня 2021 року, після чого ми підіб’ємо остаточні підсумки. Абсолютний чемпіон за очками отримає від нас ось такий суперприз – стильний фірмовий рюкзак.

Якщо формат припаде вам до вподоби, а кількість учасників зросте, то для наступного сезону ми обіцяємо подбати про більшу кількість крутих призів. Тож агітуйте друзів, яким небайдужі футбольні головоломки ;-) Це в наших спільних інтересах.

Тепер щодо правильних відповідей на кросворд №14 "Що готує Шацьких, або Гульвіса, який випередив Мілевського".

Горизонтально: 1. Рохі (о, а) бланкос. 7. Герасименко. 10. АПОП. 13. Паст. 14. Абате. 15. Кров. 16. Рауш. 17. Ополе. 18. Ванн. 19. Світ. 22. Ростсільмаш. 26. Ференцварош.

Вертикально: 1. Рог. 2. Хор. 3. Бест. 4. Арма. 5. Кун. 6. Сяо. 8. Еспарраго. 9. Кустуріца. 11. Павон. 12. Давор. 13. Перес. 20. Ясін. 21. Плов. 22. РАФ. 23. Сир. 24. Мир. 25. Шаш.

Сліпим жеребом ми визначили переможця. Ним став киянин Сергій Зворський, уболівальник Динамо із 55-річним стажем, який отримає від нас фірмову парасолю.

А от бонус – брелок від Футбол 24 – відправимо Сергію Ярмолі, який найшвидше надіслав правильні відповіді на кросворд №14. Його лист ми отримали 2 жовтня о 17:23.

Вітаємо обох тріумфаторів і просимо написати свою домашню адресу, номер мобільного і координати найближчого відділення Нової пошти.

Загальний залік після 1-го туру

1. Сергій Ярмола – 5 очок

2. Сергій Зворський – 4 очки

3-11. Лілія Гачкало, Максим Шемчук, Віталій Козьма, Євген і Олександр Татаринови, Володимир Іванцюра, Максим Бадік, Василь Рошинець, Олександр Галушка, Юрій З. – по 3 очки

12-14. Віталій Максимчук, Ігор Гринчишин, Назар Сувалко – по 1 очку.

*******

Цього тижня призовий фонд залишається незміним: парасоля – головний трофей, брелок – бонус за безпомилкову оперативність. Але головний ваш капітал – це очки. Вперед – за новими балами!

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 29 жовтня включно).

3. Результати розіграшу – 30 жовтня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Колишній клуб нашої Другої ліги. 4. Робоча конячка Металіста епохи Маркевича. 7. Видатний бомбардир збірної Ірландії. 8. Екс-хавбек Чорноморця, Кривбаса і донецького Металурга, викликався у збірну України. 9. Безжальний кат Лоренцо Санса, Нормана Хантера. 10. Одноклубник Зінченка. 12. Голеадор збірної Ізраїлю 1950-60-х із українським прізвищем Стельмах. 13. Нападник Ліверпуля 1990-х, який знявся у кіно. Як звали цього парубка? 14. Футбольні брати-акробати із Гани. 15. Оборонець Галатасарая і Бешикташа 2000-х, бронзовий призер Європи та світу. 18. Як звали головного уругвайського віртуоза 1980-90-х? 20. Захисник Челсі (до 2012 року) із солідним дальнім ударом. 21. "Український Чілаверт" із Волині. 22. Клуб, багаторазовий чемпіон Фінляндії. 23. Герой фантастичного камбеку Ліверпуля проти Барси на Енфілді. 24. Півзахисник Баварії епохи епічних заруб із київським Динамо на перетині тисячоліть. 26. Клуб войовничих вірменів. 29. Клопп – Юрген, Дерваль – …. 30. Зірка київського Динамо з подачі Олега Ошенкова. 31. Прізвисько найкращого футболіста в історії народу кабілів. 32. Клуб із англійської трясовини, "залізничники". 34. "Стелла …" – бельгійське пиво для футбольного люду. 35. Екс-голкіпер збірної Німеччини. 36. Ім’я тренера, який двічі очолював Реал. 37. Хавбек, перлина збірної Нігерії 90-х. 38. Карлос Роа мав необережність потрапити у її тенета.

Вертикально: 1. Команда італійської Серії Б. 2. Український клуб з американського футболу. 3. Ганець, який зробив кар’єру у Кальчо 2010-х. 4. Голкіпер, який загинув під колесами потяга. 5. Дурні манери, притаманні деяким нашим футболістам. 6. Колишній кіпер одеського Чорноморця. 11. Турецький клуб, де залишився український слід. 16. Ультрас цього македонського клубу величають "контрабандистами". 17. Так можна назвати Адаму Траоре, якщо оцінювати його фізичну потужність. 18. Древній трагік, співвітчизник Тасоса Доніса. 19. У Блохіна характер – не …. 24. Екс-бомбардир Севільї та збірної Бразилії. 25. Скромний клуб туркменської еліти. 27. Новачок УПЛ 2014-го. 28. Мабуть, найкращий тренер в історії ла-корунського Депортіво. 32. Одна з французьких сторінок у біографії старшого Гурулі. 33. Нафтовий монстр, який інвестував у російський футбол.

Сторінка автора у Facebook