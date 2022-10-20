Познанський Лех вилетів з Кубка Польщі на стадії 1/16 від Шльонска, а Артур Рудько став одним з антигероїв зустрічі.

Кубок Польщі 2022/23, 1/16 фіналу

Лех – Шльонск – 1:3

Голи: Соуса, 25 – Еспозіто, 6, Єбоа, 78, 83

Вилучення: Бейгер, 87 (Шльонск)

Шльонск вже на 6 хвилині вийшов вперед, але Соуса до перерви вирівняв становище. А от у другому таймі Шльонск вирвав перемогу. Єбоа забив переможний гол після фейлу Рудька, який не впорався з дальнім ударом та відбив м'яч перед собою. Через 5 хвилин хавбек оформив дубль, не залишивши Леху шансів на порятунок.

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Додамо, що окрім Рудька у стартовому складі Леха вийшов Цітаішвілі, якого замінили на 71 хвилині. Цікаво, що вчора зі своєю командою вилетів і Євген Коноплянка – його Краковія поступилась Жешуву з рахунком 3:4.

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