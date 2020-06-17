Рудько назвал, что его раздражало в конкуренции с легендарным Шовковским

Бывший голкипер Динамо Артур Рудько вспомнил конкуренцию за место в воротах киевского клуба с легендарным Александром Шовковским.

"Не надо говорить, что я вытеснил Шовковского. Все понимали, что Александр Владимирович будет заканчивать, и кто-то должен его менять. Не могу сказать, что меня вводили плавно, первый матч сыграл в Олимпиком, а следующий – уже с Бешикташем. Просто в клубе готовили другого вратаря, и я оказался в нужное время в нужном месте.

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Я рос и смотрел на него, он был моим кумиром. Потом ты взрослеешь, приходишь в первую команду и начинаешь вроде как конкурировать. Но ты не думаешь о конкуренции, а просто счастлив находиться в первой команде с такими людьми, перенимать опыт.

Год за годом все перерастает в то, что я хочу играть, я не маленький мальчик, который счастлив тренироваться со своим кумиром. Некоторые поблажки, которые давались Шовковскому в силу возраста, меня подбешивали: ты понимаешь, что даже если ты выдашь месяц-два идеальной работы, шансов не будет. С другой стороны, ты отдаешь отчет, что это — легенда клуба, который играет и играет хорошо", – вспомнил Рудько в интервью Sportarena.

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