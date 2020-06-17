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Рудько назвав, що його дратувало в конкуренції з легендарним Шовковським

14:00 492 Читать на русском
Рудько назвав, що його дратувало в конкуренції з легендарним Шовковським
Артур Рудько / фото ФК Динамо

Колишній голкіпер Динамо Артур Рудько пригадав конкуренцію за місце у воротах київського клубу з легендарним Олександром Шовковським.

"Не треба говорити, що я витіснив Шовковського. Всі розуміли, що Олександр Володимирович закінчуватиме, і хтось повинен його міняти. Не можу сказати, що мене вводили плавно, перший матч зіграв в Олімпіком, а наступний – вже з Бешикташем. Просто в клубі готували іншого воротаря, і я опинився в потрібний час у потрібному місці.

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Я зростав і дивився на нього, він був моїм кумиром. Потім ти дорослішаєш, приходиш в першу команду, і починаєш ніби як конкурувати. Але ти не думаєш про конкуренцію, а просто щасливий перебувати в першій команді з такими людьми, переймати досвід.

Рік за роком все переростає в те, що я хочу грати, я не маленький хлопчик, який щасливий тренуватися зі своїм кумиром. Деякі поблажки, які давалися Шовковському в силу віку, мене дратували: ти розумієш, що навіть якщо ти продемонструєш місяць чи два ідеальної роботи, шансів не буде. З іншого боку, ти розумієш, що це – легенда клубу, який грає і грає добре", – пригадав Рудько в інтерв'ю Sportarena.

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Теги
Динамо Динамо Артур Рудько Артур Рудько Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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