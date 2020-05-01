Рождение легенды: ровно 15 лет назад Месси забил свой первый гол – видео исторического момента

1 мая 2005 легендарный Лионель Месси открыл счет своим голам за Барселону.

Сделал это аргентинец в матче чемпионата Испании против Альбасете, за который сейчас выступает Роман Зозуля.

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Ассистировал тогда юному аргентинцу никто иной, как звездный бразилец Рональдиньо. Месси воспользовался шедевральным пасом Рони и аккуратно перекинул голкипера, сделав счет 2:0.

На тот момент Лионелю не исполнилось и восемнадцати лет. Именно этот гол сделал его самым молодым игроком команды, который забивал в официальных матчах.

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