"Команду мы настраиваем только на победу в группе. Впереди игра с французами дома. Шансы есть, надо работать. Конечно, судьба второго места, наверное, уже зависит только от нас, но о плей-офф я пока не хотел бы говорить.

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Важно, что нам удалось стабилизировать основной состав. Всего в шести матчах отборочного турнира приняли участие 25 футболистов, но в старте на поле выходило только 16 из них. Девять исполнителей сыграли во всех шести поединках.

Только однажды в основе было сразу три смены, если сравнивать с предыдущим матчем. Но, как правило, происходила одна, максимум две перестановки.

Во всех матчах, кроме игры во Франции, мы диктовали соперникам свои условия, значительно превосходя их во время работы с мячом и в общей атакующей активности.

Если сравнивать с прошлым отборным циклом, то нам удалось улучшить сразу несколько ключевых, на наш взгляд, показателей – владение мячом, количество и качество передач, процент выигранных единоборств.

Нужно добавить в агрессивности на завершающей стадии атаки, хотя и здесь наблюдается определенный, но пока небольшой прогресс. Важным показателем является компактность после потери мяча – в нашей ситуации это оказывает непосредственное влияние на качество обороны. В этом направлении тоже нужно дорабатывать.

В вопросе организации игры в атаке удалось не только добиться внутреннего прогресса, но и войти в число лучших команд отборочного турнира сразу по нескольким показателям.

Так, по времени работы с мячом, количеством передач, позиционным атакам с ударами по воротам молодежная сборная Украины входит в десятку лучших команд квалификации Евро, а по точности передач – в тройку.

Постараемся и дальше совершенствовать эти элементы, добавляя в агрессии в чужой штрафной и оборонных действиях. Хотя, если брать процент выигранных единоборств в обороне, то наша команда на восьмом месте среди всех участников квалификации.

Отмечу и вторую позицию в рейтинге нарушений правил – у нас в среднем по восемь с половиной фолов за матч. В шести играх мы получили всего 10 предупреждений", – цитирует Ротаня Команда 1.

После 6 туров отбора на Евро-2023 U-21 украинцы расположились на второй строчке, уступая сверстникам из Франции тремя очками.

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