"Команду ми налаштовуємо лише на перемогу у групі. Попереду гра з французами вдома. Шанси є, треба працювати. Звичайно, доля другого місця, напевно, залежить вже тільки від нас, але про плей-офф я поки що не хотів би говорити.

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Важливо, що нам вдалося стабілізувати основний склад. Загалом у шести матчах відбіркового турніру взяло участь 25 футболістів, але у старті на поле виходило лише 16 з них. Дев'ять виконавців зіграли у всіх шести поєдинках.

Тільки одного разу в основі було одразу три зміни, якщо порівнювати із попереднім матчем. Але, як правило, відбувалася одна, максимум дві перестановки.

У всіх матчах, окрім гри у Франції, ми диктували суперникам свої умови, значно перевершуючи їх у часі роботи з м'ячем та у загальній атакувальній активності.

Якщо порівнювати з минулим відбірним циклом, то нам вдалося покращити одразу кілька ключових, на наш погляд, показників – володіння м'ячем, кількість та якість передач, відсоток виграних єдиноборств.

Потрібно додати в агресивності в завершальній стадії атаки, хоч і тут спостерігається певний, але поки що невеликий прогрес. Важливим показником є ​​компактність після втрати м'яча – у нашій ситуації це безпосередньо впливає на якість оборони. У цьому напрямі також треба доопрацьовувати.

У питанні організації гри в атаці вдалося не тільки досягти внутрішнього прогресу, але й увійти до числа кращих команд відбірного турніру відразу за декількома показниками.

Так, за часом роботи з м'ячем, кількістю передач, позиційним атакам з ударами по воротах молодіжна збірна України входить до десятки найкращих команд кваліфікації Євро, а за точністю передач – у трійку.

Постараємося й надалі удосконалювати ці елементи, додаючи в агресії у чужій штрафній та оборонних діях. Хоча, якщо брати відсоток виграних єдиноборств в обороні, то тут наша команда на восьмому місці серед усіх учасників кваліфікації.

Зазначу і другу позицію у рейтингу порушень правил – у нас у середньому по вісім із половиною фолів за матч. У шести іграх ми отримали лише 10 попереджень", – цитує Ротаня Команда 1.

Після 6-ти турів відбору на Євро-2023 U-21 українці розташувались на другій сходинці, поступаючись одноліткам з Франції трьома очками.

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