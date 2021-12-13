Никаких изменений на должностях наставников юношеских и молодежной команд "сине-желтых" не произошло.

УАФ пролонгировала контракт главного тренера сборной Украины U-21 Руслана Ротаня, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу федерации.

Петраков, Ротань и другие тренеры сборных Украины отчитались о работе в 2021 году

Также новые соглашения о сотрудничестве подписали наставники юношеских команд "сине-желтых" – Владимир Езерский (U-19), Сергей Нагорняк (U-18) и Олег Кузнецов (U-17).

Напомним, после 6-ти туров квалификации на Евро U-21 украинцы расположились на второй строчке в группе H. Подопечные Ротаня на три очка уступают французам.

Петраков перекрестился, Шотландия готовится к смерти, а Украина не является фаворитом: реакция соцсетей на жребий ЧМ