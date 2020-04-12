toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Ротань выбрал свою символическую сборную– Шевченко во главе легенд Ла Лиги и Серии А

19:24 71 Читати українською
Ротань выбрал свою символическую сборную– Шевченко во главе легенд Ла Лиги и Серии А
Руслан Ротань / фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань составил команду из своих футбольных кумиров.

Бывший хавбек Днепра, Динамо и сборной Украины включил в свою команду исключительно легенд итальянской Серии А и испанской Примеры.

Ротань – об исчезновении Днепра: Для меня это до сих пор трагедия

Вратарь: Джанлуиджи Буффон

Защитники: Кафу, Паоло Мальдини, Серхио Рамос, Марсело

Полузащитники: Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Роберто Баджо

Нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Андрей Шевченко

Ротань выделил три самых памятных момента в своей карьере

Когда Ротаня в прямом эфире #GOnline спросили о запасных для его команды, он назвал двух человек: "Я и Слава Шевчук".

blog_ava
"Чтобы обыграть Лобановского, нужно самому стать Лобановским". Правила жизни Марчелло Липпи
17:00
1740
Теги
Руслан Ротань Руслан Ротань Сборная Украины Паоло Мальдини Роберто Баджо Кафу Андрей Шевченко Андрей Шевченко Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Руслан Ротань Руслан Ротань Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Андреа Пирло Андреа Пирло Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Марсело Марсело Серхио Рамос Серхио Рамос
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
45
мин
Леванте
23:55
Атлетико
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук