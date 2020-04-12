Ротань выбрал свою символическую сборную– Шевченко во главе легенд Ла Лиги и Серии А

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань составил команду из своих футбольных кумиров.

Бывший хавбек Днепра, Динамо и сборной Украины включил в свою команду исключительно легенд итальянской Серии А и испанской Примеры.

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Вратарь: Джанлуиджи Буффон

Защитники: Кафу, Паоло Мальдини, Серхио Рамос, Марсело

Полузащитники: Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Роберто Баджо

Нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Андрей Шевченко

Ротань выделил три самых памятных момента в своей карьере

Когда Ротаня в прямом эфире #GOnline спросили о запасных для его команды, он назвал двух человек: "Я и Слава Шевчук".