Ротань выделил три самых памятных момента в своей карьере

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал судьбоносные для себя матчи.

"Их было несколько. Первый – это выход в финал Лиги Европы, который состоялся в Киеве (проход Наполи – прим.). Затем выход с национальной сборной на чемпионат мира в 2006 году и завоевание путевки на Евро-2016", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Ротань назвал матч сборной Украины, который хотел бы удалить из памяти

Напомним, Ротань начал профессиональную карьеру футболиста в 1998 году в Днепре. С 2005 по 2008 годы выступал в составе киевского Динамо, из которого вернулся в родной Днепр. 2017-й провел в пражской Славии, а повесил бутсы на гвоздь в Динамо в 2018 году. С декабря того же года – главный тренер молодежной сборной Украины.

Тренер збірної України як автор грандіозного скандалу на ЧС – кривава драма з безпрецедентним рішенням ФІФА