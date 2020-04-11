toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Ротань выделил три самых памятных момента в своей карьере

19:07 5 Читати українською
Ротань выделил три самых памятных момента в своей карьере
Руслан Ротань / УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал судьбоносные для себя матчи.

"Их было несколько. Первый – это выход в финал Лиги Европы, который состоялся в Киеве (проход Наполи – прим.). Затем выход с национальной сборной на чемпионат мира в 2006 году и завоевание путевки на Евро-2016", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Ротань назвал матч сборной Украины, который хотел бы удалить из памяти

Напомним, Ротань начал профессиональную карьеру футболиста в 1998 году в Днепре. С 2005 по 2008 годы выступал в составе киевского Динамо, из которого вернулся в родной Днепр. 2017-й провел в пражской Славии, а повесил бутсы на гвоздь в Динамо в 2018 году. С декабря того же года – главный тренер молодежной сборной Украины.

Тренер збірної України як автор грандіозного скандалу на ЧС – кривава драма з безпрецедентним рішенням ФІФА

blog_ava
Золоті 80-ті: літак з його командою розбився, а він вижив, перший українець у Серії А і ще 28 фото "старої школи"
12:00
455
Теги
Сборная Украины Сборная Украины U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань Днепр Днепр Наполи Наполи Лига Европы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
34
мин
Реймс
21:00
Тулуза
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук